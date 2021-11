"Haben nicht geliefert": Müde TKH Luchse kriegen Osnabrück nicht in den Griff

Der Dreierversuch von Kelly Moten landete nur auf dem Ring, Patricia Brossmann und Tessa Stammberger standen frei für den offensiven Rebound und die zweite Chance, den Rückstand von 62:69 zu verkürzen. Doch die TKH-Luchse standen sich selbst im Weg. Der Ball prallte von Brust und Kopf hin und her – und trudelte dann ins Aus. Anzeige Die Szene stand stellvertretend für den Auftritt der Luchse im Bundesliga-Topspiel gegen Osnabrück: bemüht, aber müde und ineffektiv. Neuzugang Danielle McCray und Brossmann verkürzten zwar kurz darauf auf 66:69, eine Minute vor Ende hatte Hannover plötzlich doch noch die Chance, das Spiel zu drehen. Aber Osnabrück war einfach zu stark am Samstagabend vor rund 200 Zuschauern in der Halle an der Birkenstraße in der Südstadt. Der Gast gewann 72:66 und zog nach dem fünften Sieg in Folge mit Hannover gleich (beide jetzt 6:2-Siege), liegt aber wegen des direkten Vergleichs vor dem TKH auf Platz zwei.

Bilder vom Basketball-Spiel der DBBL zwischen den TK Hannover Luchsen und GiroLive-Panthers Osnabrück Bilder vom Basketball-Spiel der DBBL zwischen den TK Hannover Luchsen und GiroLive-Panthers Osnabrück © Debbie Jayne Kinsey

Die TKH-Trainerin Sidney Parsons studierte noch den Statistikzettel, bevor sie ihrer Mannschaft geladen in die Kabine folgte. Ihre Miene verriet, dass sie innerlich kochte. Es dauerte lang, bis sie wieder rauskam. „Osnabrück hat super gespielt, hart, mit viel Leidenschaft und Teamgeist, so wie wir sonst“, sagte sie. Gästetrainer Aleksandar Cuic fehlte die erkältete Jill Townsend, er rotierte nur mit sieben Spielerinnen. Das reichte, um Hannover in Schach zu halten. „Aber es lag an uns, wir sind selbst schuld“, schimpfte Parsons. „Unser Fokus lag auf der Defensive. Da haben wir nicht geliefert. Das war unser größtes Problem.“ Zuletzt hatte hier Team Herne unter 50 Punkten gehalten, dagegen standen nun die 72 gegen Osnabrück, das vor allem aus der Distanz immer wieder einfach und frei treffen konnte, weil die Luchse nicht streng genug verteidigten. Parsons ahnt früh die Probleme Dabei lief es zunächst gar nicht schlecht. Der TKH gewann das erste Viertel mit 19:16. Als zu Beginn des zweiten Abschnitts Osnabrück aufdrehte und die überragende Distanzschützin und Ehefrau des Trainers, Milicia Cuic, ihren ersten Dreier zum 19:21 versenkte, lag der TKH das erste Mal zurück. Kurz darauf nahm Parsons nach dem 21:23 die erste Auszeit. „Was zur Hölle ist hier los?“, rief die Trainerin und ahnte schon die späteren Probleme. Kurzfristig zeigte die Standpauke Wirkung. Ihr Team gewann auch den zweiten Abschnitt mit 19:16 und ging mit einer 38:32-Führung in die Pause. Überragend bis dahin: Danielle McCray in ihrem ersten Heimspiel mit 15 Punkten in 20 Minuten.