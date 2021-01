Wiedersehen mit Pullins? Gebeutelter TKH bei Rekordmeister Wasserburg gefordert

Im Sommer noch sollte Morgan Pullins die Bundesliga-Basketballerinnen vom TK Hannover in die neue Saison führen. Daraus wurde nichts, im Dezember folgte die Trennung . Die aussortierte US-Amerikanerin wechselte kurzfristig zu Rekordmeister Wasserburg – und trifft dort am Mittwoch auf ihren Ex-Verein (15 Uhr). So schnell kann's gehen.

Zudem wäre Pullins in Wasserburg nur eine unter vielen, hinter Margaret Mulligan und Kelly Moton auch nur die dritte Amerikanerin. Sicher dabei ist hingegen Nationalmannschaftskapitänin Svenja Brunckhorst. „Leider spielt sie noch gegen uns“, sagt Bartsch. Ihre Spiele der 3x3-Nationalmannschaft folgen erst nach dem Duell am Mittwoch.

Beim TKH fehlt das Selbstvertrauen

So sind die Rollen klar verteilt. Der TSV Wasserburg mit seinen gleich fünf Spielerinnen, die bisher im Durchschnitt zweistellig punkteten, ist klarer Favorit. Erst eine Niederlage kassierte der TSV in der bisherigen Saison, dem TKH fehlt dagegen nach fünf Niederlagen am Stück das Selbstvertrauen. So wäre Pleite Nummer sechs keine Überraschung.

Trainerin Juliane Höhne ist dennoch vorsichtig optimistisch. „Im Nachhinein betrachtet waren wir bei unserer Niederlage in Freiburg nicht so schlecht“, sagte Höhne über die 73:77-Pleite. „Am Ende hatten wir fünf freie Würfe, und keiner ist reingegangen. Das waren in der entscheidenden Phase zu viele Fehler. Sonst hätten wir unser Erfolgserlebnis schon gehabt.“

Und wie soll es nun gegen Wasserburg klappen? Nur wenn alles zusammenpasst. Im Klartext: Der TKH muss die hohe Zahl von Fehlern abstellen und endlich beim Rebound richtig zupacken. Und auch Stephanie Gardner, die in den vergangenen drei Spielen zusammen nur auf neun Punkte kam, muss ihrer Führungsrolle gerecht werden.