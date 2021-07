Geschenke und Glücksbringer: TKH und NTB verabschieden Andreas Toba nach Tokio

Er hebt zu seinen dritten Olympischen Spielen ab: Am Donnerstag geht der Flieger von TKH-Topturner Andreas Toba. Der 30-Jährige fliegt mit Landestrainer Adrian Catanoiu los nach Tokio, in rund zwei Wochen beginnen die Wettkämpfe für den amtierenden Vize-Europameister am Reck. Da haben sich die Verantwortlichen vom TK Hannover und des Niedersächsischen-Turnerbundes (NTB) nicht nehmen lassen, den "Hero de Janeiro" gebührend zu verabschieden.

„Andreas ist sehr fokussiert auf die Olympischen Spiele, wir drücken ihm und allen deutschen Athleten natürlich fest die Daumen“, sagte TKH-Vorstand Hajo-Rosenbrock. Für den NTB überreichte Katharina Preinfalk, Abteilungsleiterin Olympischer Spitzensport/Turnsport, einige Geschenke und als Glücksbringer einen Ballon, den die Olympischen Ringe zierten.