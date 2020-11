Übermacht in Grün: TKH-Damen ohne Chance gegen Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern

Die 56:77-Heimklatsche gegen Topteam Keltern gestern Nachmittag in der Halle an der Birkenstraße war nur schwer zu verdauen. Am Ende war Hannover chancenlos, was nach dem vielversprechenden Start umso mehr Rätsel aufgab.

Keltern ersatzgeschwächt - TKH kann das nicht nutzen

Keltern musste auf drei Spielerinnen verzichten, war angreifbar. „Wenn man Keltern heute nicht schlägt, wann dann?“, fragte sich Höhne auch noch hinterher. Ihr Team verbaute sich den möglichen Sieg durch zu viele Fehler selbst. Mit 8:2 lag Hannover vorn. Ging da etwa wirklich was gegen den Favoriten? Keltern fing sich, ging selbst mit 16:15 in Führung und mit 20:19 in die erste Viertelpause. Abwehrarbeit fand praktisch nicht statt – auf beiden Seiten.

Im zweiten Abschnitt besann sich Keltern auf die Defensive und legte sich mit einem 10:0-Lauf zum 30:19 ein Polster zu. Hannover fand (noch) Antworten und verkürzte bis zur Pause auf 37:41. Höhne forderte in der Halbzeit eine bessere Abwehr. „41 Gegenpunkte waren zu viel. Keltern hat uns in der ersten Halbzeit von außen abgeschossen.“ Höhne habe in der Pause noch gesagt, dass sie sich keine Sorgen um die Offensive machen würde. „Meine Spielerinnen können alle vorne treffen. Dann machen die in den nächsten neuneinhalb Minuten nur zwei Punkte – vielleicht sollte ich nicht mehr so viel loben“, bemerkte Höhne.