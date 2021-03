Gelingt die Überraschung in Keltern? TKH will vorletzten Platz verlassen

„Wir haben natürlich trotzdem noch Lust zu spielen. In Keltern wollen wir unseren Sieg vom vergangenen Spieltag bestätigen“, sagt Nationalspielerin Finja Schaake. Vor Wochenfrist war den Hannoveranerinnen das Kunststück gelungen, den Tabellenzweiten TSV Wasserburg zu schlagen. Doch die Partie in Keltern wird noch eine Nummer härter. „Gerade in Keltern und nach der langen Fahrt wird das nicht einfach. Ärgern wollen wir die aber dennoch“, sagt Schaake.

Noch ein Spiel – dann ist die Saison für die Basketballfrauen des TK Hannover in der Bundesliga vorbei. Sonntag um 16 Uhr treten sie bei Tabellenführer Rutronik Stars Keltern an. Absteigen können die TKH-Frauen nicht, da es in dieser Corona-Saison keinen Absteiger gibt. Aber auch die Play-off-Plätze sind nicht mehr zu erreichen, die Nördlingen Angels als aktueller Tabellenachter haben ihr Nachholspiel gegen Schlusslicht Heidelberg gewonnen.

Es wäre ein sportliches Wunder

Auch Trainerin Juliane Höhne sieht ihr Team nur in der Außenseiterrolle. „Das ist die schwerste Aufgabe von allen. Wir haben nicht die beste Auswärtsquote“, sagt sie. Bei nur einem Sieg in den bisherigen zehn Auswärtsspielen ist das sogar noch untertrieben. „Aber in dieser Saison ist eben alles möglich“, so Höhne. Bei erst einer Heimniederlage der Kelternerinnen wäre ein Erfolg dennoch ein sportliches Wunder.

Den vorletzten Platz – der wäre in einer normalen Saison ein Abstiegsplatz – kann der TKH aber allein mit einem Sieg verlassen. Derzeit liegen die Saarlouis Royals, der SV Halle sowie der TKH punktgleich auf den Rängen neun bis elf. Im Dreiervergleich der direkten Duelle schneidet der TKH am schlechtesten ab. Nur wenn Saarlouis gegen die Flippo Baskets Göttingen gewinnt und Halle gegen Osnabrück verliert, würde der TKH Halle noch überholen. „Das wollen wir schon. Auf dem vorletzten Platz zu liegen, ist ein uncooles Gefühl“, sagt Schaake. Mit einem Überraschungssieg in Keltern könnte dieses Vorhaben, den uncoolen Platz zu verlassen, allerdings auch gelingen.