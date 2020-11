"Die sind in einem Loch": TK Hannover will Kelterns Schwächen ausnutzen 

Die Spielerinnen des TK Hannover sind wieder zu Hause. Die drei Nationalspielerinnen Finja Schaake (Deutschland), Teja Gorsic (Slowenien) und Mia Masic (Kroatien) sind von ihren Länderspielen wieder zum Team gestoßen. Und der Basketball-Erstligist tritt – zum dritten Mal in Folge – in der Heimhalle an der Birkenstraße an. Sonntag um 16.30 Uhr sind die Rutronik-Stars Keltern zu Gast.

„Wir haben bei unseren bisherigen drei Spielen nur zu Hause ge­spielt. Ich weiß gar nicht, wie mein Team auswärts reagiert und ob wir überhaupt einen Heimvorteil ha­ben“, sagt Trainerin Juliane Höhne. „Die Körbe kennen wir, aber in der 1. Liga gibt es kaum Unterschiede in Hallen. Das ist in den tieferen Ligen schon anders. Aber eine Fahrt steckt uns nicht in den Knochen. Das ist vielleicht ein Vorteil“, sagt sie.