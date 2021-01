Befreiungsschlag in eigener Halle! TKH-Frauen ziehen den Lions Halle die Zähne

Auf dieses Gefühl hatten die Basketball-Frauen des TK Hannover 52 lange Tage warten müssen. Doch diese Durststrecke hat nun ein Ende. Nach acht Bundesliga-Partien ohne Sieg feierten sie gegen die Lions Halle ihr Comeback. Mit 86:64 fertigten sie in eigener Halle die Hallenserinnen ab - tanzten, jubelten und strahlten nach der Schlusssirene. Dass nach der 77:82-Niederlage im Hinspiel nun auch das eventuell am Ende entscheidende direkte Duell für die Hannoveranerinnen spricht, war das i-Tüpfelchen an diesem Tag.

Das Team hatte trotz der Pleitenserie Feuer – und zeigte das von Beginn an. Ganze zwölf Sekunden überließen sie nach dem ersten Korb des Spieles den Gästen die Führung. Teja Gorsic antwortete mit einem Dreier. Und die weiteren Ansagen, Treffer und kleinen Kabinettstücken sorgten für ein Viertel zum Genießen – und die 33:21-Führung nach zehn Minuten. Stephanie Gardner, Finja Schaake und Tessa Stammberger glänzten in diesem Abschnitt mit hundertprozentiger Trefferausbeute.