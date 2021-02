Keine Absteiger! TKH kann gegen Heidelberg befreit aufspielen

Die Basketball-Frauen des TKH sind eine Sorge los. Sie können nicht mehr aus der Bundesliga absteigen. Unter der Woche kam die E-Mail von der Liga, dass es in dieser Saison keine Absteiger geben wird.

„Zwei Teams aus der 2. Liga können aber aufsteigen. Der Modus wird noch festgelegt. Wir spielen dann in der nächsten Saison gegebenenfalls mit 14 Teams“, sagt Teamleiterin Janne Bartsch. Die Heimpartie am Samstag (17 Uhr) gegen die BasCats Heidelberg hat damit an Dramatik verloren.