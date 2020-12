TKH bezieht bei Schaake-Abschied eine herbe 72:90-Klatsche beim BC Marburg

Der famose Start mit 21:8-Führung war am Ende nichts mehr wert. Die 72:90-Niederlage raubte den Gästen alle Illusionen von einem Sprung in die Spitzengruppe der 1. Liga. Der TKH rutschte dagegen vorerst aus den acht Play-off-Rängen.

"Habe Rotz und Wasser geheult"

Licht aus hieß es in der Halle, in einem mehrminütigen Video auf Großbildleinwand wurde Schaakes Karriere gehuldigt. „150 Heimspiele, 325 Pflichtspiele, 2825 Punkte für den BC“, sagte Hallensprecher Marcus Richter. Ihr alter Trainer Patrick Unger lobte im Video Schaakes Leistungen. „Das war eine tolle Zeit. Mach ein paar Körbe und genieß' es, in deiner alten Halle zu spielen“, sagte Unger.

„Ich habe Rotz und Wasser geheult und war super dankbar, was die da für mich gemacht haben. Mental war ich danach fertig und im Kopf leer“, gab Schaake zu.

Stark angefangen, stark nachgelassen

Am famosen Start der Gäste hatte auch sie ihren Anteil. Zwei Dreier, einen aus der rechten, einen aus der linken Ecke, steuerte sie kurz hintereinander zur 19:8-Führung bei. „Weil ich so bewegt war, konnte ich nicht über das Spiel nachdenken. Das war wohl ein Vorteil und für uns ein super Start. Da dachten wir noch, dass heute was drin ist“, sagte Schaake.

Diesen Glauben konnten die Hannoveranerinnen nach dem mit 25:19 gewonnenen ersten Viertel bis zum 34:28 durch Kapitänin Aliaksandra Tarasava hochhalten.