Marleen Peek verlässt die TKH-Basketballerinnen, Karolin Tzokov bleibt

Auch die Basketball-Frauen des TK Hannover nutzen in erster Linie die sozialen Medien, um über die Kaderplanungen zu berichten. Knapp eine Woche nachdem der TKH Sidney Parsons als Nachfolgerin für Juliane Höhne verpflichten konnte, machte der Verein wieder mit zwei Neuigkeiten auf sich aufmerksam.

So wird Centerspielerin Marleen Peek den Bundesligisten nach drei Jahren, verlassen, wechselt stattdessen in die belgische Division 1. Peek war als 18-Jährige zum TKH gekommen, zeigte gute Ansätze, konnte aber nie die nötige Konstanz in ihrem Spiel abrufen. In der vergangenen Saison wurde sie von einer langwierigen Knieverletzung zurückgeworfen.