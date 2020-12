Weihnachten in der Halle: TKH-Frauen spielen gegen das nächste Schlusslicht

Nach der bitteren 74:75-Heimniederlage vor vier Tagen gegen das damalige Schlusslicht Royals Saarlouis geht es nun zum neuen Tabellenletzten. „So haben wir nicht lange Zeit gehabt, uns zu ärgern“, sagt Schaake, „auf den Schwung der letzten Minuten können wir aufbauen“ – und auf den Sieg mit 13 Punkten Vorsprung in der Pre-Season in Halle.

"Glaube nicht, dass Teja spielen kann"

Für Teja Gorsic, die im Spiel gegen Saarlouis umgeknickt war, wird es wohl nicht reichen. „Genaues weiß ich noch nicht. Eine Verletzung, die das Saisonaus nach sich ziehen würde, wird es wohl nicht sein. Aber ich glaube nicht, dass Teja schon wieder spielen kann“, sagt Höhne.

Beschweren will sie sich nicht. „Die anderen Vereine haben ebenso Verletzungen oder einen Umbruch im Kader“, sagt sie. Auch Gegner Halle. Dessen Centerin Olivia Nash wechselte vor zwei Wo­chen nach Heidelberg. „Als Ersatz hat Halle eine Griechin geholt“, weiß Höhne.

Tarasava an alter Wirkungsstätte

Beim TKH gibt es – von Gorsic einmal abgesehen – keine Veränderung. Der neunköpfige Kader des Teams wird zumindest körperlich in guter Form nach Sachsen-Anhalt reisen. Und Aliaksandra Tarasava kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück. In der Saison 2015/16 spielte sie für die Lions und war Topscorerin der Liga.

„Mir ist es lieber, wenn nicht nur Sandra jetzt für uns trifft, sondern mal alle gleichzeitig einen guten Tag ha­ben“, sagt Höhne. Dann könnten sie und ihr Team die kleine Weihnachtspause auch ge­nie­ßen. Nur Heiligabend haben sie frei. Am 25. Dezember steht abends schon wieder Training an und am 27. Dezember die Fahrt zu den An­gels Nördlingen.