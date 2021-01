TKH hält sich nicht an die Vorgaben - und kassiert in Wasserburg die sechste Pleite in Folge

Die TKH-Frauen applaudierten artig. Kurz zuvor hatten sie mit ihrer Ex-Spielerin Morgan Pullins abgeklatscht. Die in Hannover aussortierte US-Amerikanerin spielt jetzt in Wasserburg, kam Mittwochnachmittag beim Nachholspiel der 1. Bundesliga aber noch nicht zum Einsatz. Die starken Wasserburgerinnen gewannen auch ohne sie. Für Hannover setzte es dagegen die sechste Pleite in Folge. Allerdings war in Bayern nicht wirklich mit einem Ende des Negativlaufs zu rechnen.

Am Ende flossen Tränen. Aber nicht wegen der 71:84-Niederlage der TKH-Frauen beim TSV Wasserburg. Feuchte Augen bekamen die Gastgeberinnen, weil nach dem Spiel Svenja Brunckhorst verabschiedet wurde. Die Topspielerin wechselt die Disziplin und will es mit dem deutschen 3x3-Team noch zu Olympia nach Tokio schaffen.

Gardner agiert erneut unglücklich

Dabei hatte das Team von Trainerin Juliane Höhne alle Chancen. Der TKH startete sehr gut und führte mit 14:7. Es folgten jedoch drei Fehlwürfe der erneut unglücklich aufspielenden Stephanie Gardner. Wasserburg kam heran, aber Hannover hielt gegen, erholte sich auch vom 18:19-Rückstand zum Ende des ersten Viertels. Im zweiten Abschnitt bleib der TKH wach, auch wenn er ab dem 24:25 nur noch einem Rückstand hinterherjagen musste. Die starke Mia Masic verkürzte zur Pause auf 38:40. Alles war offen. Nur die Dreierquote ließ zu wünschen übrig.

Doch im dritten Abschnitt folgte der Einbruch. Wasserburg gewann ihn vorentscheidend mit 28:14. Hannover ging mit einem 52:68 in das letzte Viertel, gegen ein Topteam wie Wasserburg praktisch aussichtslos. Der TSV hatte sich warmgeworfen, versenkte Würfe aus allen Lagen. Höhne beklagte die „Fehler in der Verteidigung“, ihre Spielerinnen hätten sich „nicht an die“ von ihr vorgegeben „Regeln gehalten“.

Nur drei von 24 Dreierversuchen sitzen

Immerhin: Ihre Mannschaft gab nie auf. Der Teamgeist stimmte. Mit einem 7:0-Lauf verkürzte Hannover auf 71:80 – bei allerdings nur noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Die Aufholjagd kam zu spät. „Wir haben gezeigt, dass wir Respekt verdient haben“, sagte Höhne. „Wir müssen uns mit diesem Spiel nicht verstecken. Und hier zu verlieren, ist keine Schande.“

Höhne weiß allerdings auch: Die Wurfquote von außen muss ganz schnell besser werden. In Wasserburg fanden nur drei von 24 Dreierversuchen den Weg in den Korb. Schon am Sonntag (16 Uhr) steht das Heimspiel gegen Freiburg an. Ein Sieg muss her. Sonst gilt statt Play-off-Kampf bald Abstiegskampf.