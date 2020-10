TKH-Basketballerinnen starten mit Pokalspiel bei Zweitligist Rotenburg: "Natürlich sind wir Favorit"

Auf Ligapunkte sind die Basketballfrauen des TK Hannover noch nicht aus, ein erstes Pflichtspiel steht für sie aber dennoch Samstag an. Im Sechzehntelfinale des DBBL-Pokals muss Bundesligist TKH ab 18.30 Uhr beim Zweitliga-Vertreter BG 89 Avides Hurricanes in Rotenburg antreten. „Natürlich sind wir Favorit“, sagt Trainerin Juliane Höhne.

"Müssen dieses Spiel gewinnen"

Zudem ist auch ihr Team noch nicht da, wo sie es gern hätte. „Die Vorbereitung war bescheiden. Training war lange nicht möglich.“ Jetzt seien die Trainingszeiten durch Vorgaben für Lüftung und Hygienemaßnahmen verkürzt – oder Trainingshallen fehlen. „Da war mal eine Schulveranstaltung, dann Elternabend, Ferien, oder die Hausmeister haben gestreikt. Als Erstligist haben wir zwar fast immer eine Halle bekommen, aber ich habe in den vergangenen Wochen sieben verschiedene Hallen in Hannover kennengelernt“, sagte die Trainerin. Auch dass Marleen Peek und Morgan Pullins verletzt ausfallen, schwächt den TKH. „Dennoch müssen wir dieses Spiel gewinnen“, sagt die Trainerin.

Heimrecht haben die Männer der MTB Baskets Hannover in der 1. Regionalliga. Samstag um 18 Uhr läuft Aufsteiger BG 2000 Berlin in der Langenhagener Halle an der Leibnizstraße auf. „Die haben erst ein Spiel bestritten, daher wissen wir nicht viel von denen“, sagt Trainer Benjamin Travnizek. Im vierten Spiel soll es dennoch den vierten Sieg geben. Ligarivale Neustadt temps Shooters erwartet Samstag um 19.30 Uhr den VfL Stade. Die Gäste von der Unterelbe überraschten als Tabellendritter bisher ebenso wie die viertplatzierten Neustädter. Den Shooters fehlt allerdings der verletzte Rishi Kakad. Das dürfte den Gästen gefallen. Denn vor Jahresfrist legte beim gleichen Duell allein Kakad den Stadern 43 Punkte in den Korb.