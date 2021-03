TKH-Damen verlieren Kellerduell gegen die Royals Saarlouis

Die Basketball-Frauen des TKH haben das Siegen verlernt. Hannover verlor das Bundesliga-Kellerduell bei den Royals Saarlouis mit 63:70 – es war die vierte Pleite in Folge. Der Start war noch passabel. Dem 0:5-Auftakt lief der TKH zwar länger hinterher, doch innerhalb nur einer Minute drehten Tessa Stammberger, Lisa Koop und Hannah Brown mit acht Punkten in Folge das Spiel zum 16:12. Das Glücksgefühl war aber nur kurz. Die mangelnde Trefferausbeute sorgte schon zum Viertelende für einen 16:19-Rückstand.

Wie schon vor einer Woche bei der Heimpleite gegen Marburg brachte der dritte Abschnitt die Vorentscheidung. Kaum noch etwas gelang im Angriff. Nur sieben eigenen Punkten standen 17 des Gegners gegenüber. Als der TKH von 40:51 im Schlussviertel noch weiter auf 46:62 zurückfiel, schien die Partie entschieden. Doch Aliaksandra Tarasava und ihre Kolleginnen zeigten Moral. Nach ihrem Dreier zum 58:64 ging auf einmal wieder was. In den letzten 90 Sekunden spielte Saarlouis jedoch clever, traf wieder – auch weil sich der TKH nicht immer an die Vorgaben hielt. „Man braucht Einsatz von allen. Das war leider nicht der Fall“, so Trainerin Juliane Höhne. Am Sonntag (15 Uhr) steht das Heimspiel gegen den TSV Wasserburg an.

TKH-Punkte: Schaake, Tarasava (je 12), Koop (10), Gorsic (8), Gardner, Stammberger (je 6), Brown (5), Masic, Rohkohl (je 2).