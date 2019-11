TKH Faustballer kämpfen um Klassenerhalt - Damen mit Weltmeisterinnen an Bord

Insbesondere bei den Männern bahnt sich ein Umbruch an. „Drei Leistungsträger haben den Verein verlassen“, sagte Hermanns. Jonas Brune ist aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen, Jan Bozionek studiert in den Niederlanden und Alvaro Mödinger kehrt nach Chile zurück. Brune, der jetzt für den VfK 01 spielt, trifft mit seinen neuen Kollegen gleich zum Auftakt auf den TKH. Die Partie beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der IGS Bothfeld, Hintzehof. „Die Berliner sind deutscher Vizemeister auf dem Feld, da sind wir krasser Außenseiter“, sagt Hermanns. Zum TKH gewechselt sind Tim Vollmer (TuS Spenge) und Yannick Hermann (TuS Empelde), beide haben allerdings keine Erstliga-Erfahrung. „Da verändert sich jetzt die Verantwortung innerhalb der Mannschaft“, sagte Hermanns. Er sieht vor allem Christos Michalakis und Ole Brune, die zum Nationalkader gehören, als Schlüsselspieler. Aaron Dumke wird nach Mödingers Abgang in den Angriff wechseln. Hinter sich lassen könnten die TKH-Männer nach Ansicht ihres Trainers die Berliner TS und den Leichlinger TV.

TKH Frauen als Favoritinnen gegen Wangersen

Für die Frauen geht es nach Salzmanns Einschätzung am Sonntag gleich richtig zur Sache. Sie treten von 11 Uhr an in Wangersen (Kreis Stade) an und treffen dort auf zwei Aufsteiger – den Gastgeber MTV und Bayer Leverkusen. „Das ist eine völlig neue Situation“, sagte die TKH-Spielerin. „Bisher sind wir zum Auftakt auf Spitzenteams getroffen, nun sind wir favorisiert und sollten gleich zwei Siege mitbringen.“ Der personelle Umbruch hielt sich bei den Frauen in Grenzen. Melanie Heidecke pausiert, Wencke Doil steht nur sporadisch zur Verfügung. Dafür kehrt Karen Schulz nach einem Auslandsjahr in die Mannschaft zurück, vom TuS Spenge ist Stine Burghardt gewechselt. Eine Schlüsselrolle auf dem Parkett wird neben Salzmann in der Abwehr eine weitere Weltmeisterin im Angriff spielen – die erfahrene Cindy Ristel (33).