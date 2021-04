Nach starker Qualifikation: Sichert sich TKH-Turner Toba eine EM-Medaille? 

Die Bodenhaftung hat Andreas Toba nicht verloren. Wenngleich es so schien bei seinem EM-Auftritt in Basel. Am Reck hob der TKH-Turner in der Qualifikation förmlich ab und zog mit 14,433 Punkten souverän als Bester in das Finale ein. Am Sonntag ab 15 Uhr kämpft er mit sieben Rivalen um eine Medaille – es wäre seine erste in einem Gerätefinale. „Ich will einfach nur schön und sauber turnen, das ist mein Ziel. Platz eins in der Qualifikation bedeutet nichts, es geht wieder bei null los“, sagte der 30-Jährige.

Vor 25 Jahren hat Marius Toba EM-Silber an den Ringen erturnt, mit seinem Vater steht Andreas natürlich in Kontakt. „Er ist zufrieden mit mir“, sagt der Döhrener bescheiden. Für seinen starken Auftritt nach anderthalb Jahren Wettkampfpause wegen der Pandemie ist Andreas Toba viel gelobt worden, das ist ihm aber gar nicht so lieb. „Ich versuche mich abzukapseln und zurückzuziehen“, sagt der deutsche Mehrkampfmeister. Auf eine Platzierung mag er nicht spekulieren: „Da sind acht sehr gute Leute in diesem Finale, jeder kann es gewinnen.“