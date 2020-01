TKH-Neuzugang Pullins bringt Euphorie für die anstehenden Basketballspiele mit

Der Arbeitsvertrag bei den TKH-Frauen war das kleinste Problem, auch das ist abgehakt. „Nun warte ich nur noch auf den Spielerpass der Liga. Aber das geht schnell. Sie kann am Sonntag bestimmt spielen“, sagt Bartsch. Der TKH muss Sonntag (16 Uhr) in der Heimhalle an der Birkenstraße gegen den amtierenden Meister Herner TC ran – und hat einiges geradezurücken.

Nicht nur die klare 58:68-Pleite aus dem Hinspiel Ende November, mit der die Hernerinnen die siebenteilige Siegesserie des TKH beendet hatten, ärgert noch – sondern besonders auch der Auftritt vergangene Woche in Göttingen und das 50:59 nach Verlängerung. Auch kein Trost, dass die Frauen um Kapitänin Birte Thimm sich in letzter Sekunde mit einem genialen Treffer in die Verlängerung gerettet hatten. Denn dort gelang kein einziger Korb mehr. „Da muss man doch die Euphorie mit in die Verlängerung nehmen“, urteilte Bartsch.

Mit Pullins Rivalen auf Distanz schießen

Die Euphorie, den US-Neuzugang Pullins mitbringt, soll da schon besser genutzt werden. Denn im Dreiecksduell um Platz drei kann der TKH einen Rivalen selbst auf Distanz schießen. Nur ein Sieg ist dazu nötig. Herne, Hannover und Nördlingen sind punktgleich.