"Must-win-Spiel": Für die TKH-Frauen geht es um die letzte Chance auf die Play-offs

Die Basketball-Frauen des TK Hannover stehen vor der letzten Härteprüfung. Am Freitag (19 Uhr) bei den Royals Saarlouis und am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den TSV Wasserburg stehen der dritt- sowie vorletzte Spieltag der Punktrunde in der Bundesliga an.

Koniali wird fehlen

Doch Höhne hat Personalsorgen und kann nicht auf alle Spielerinnen bauen. Stavroulla Koniali – sie war vor zwei Wochen umgeknickt – hat bisher noch nicht trainiert. Ein Einsatz ist kaum denkbar. Und auch Marleen Peek wird zumindest am Freitag nicht spielen. „Nach langen Fahrten geht es ihr nicht gut“, sagt Höhne. Das Knie bereitet ihr nach langen Autofahrten immer noch Probleme.

So wird Peek wohl nur am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Wasserburg auflaufen. Das Spiel wurde auf 15 Uhr vorverlegt, um den Gästen aus Bayern eine frühere Rückfahrt zu ermöglichen. Da die Gäste am Freitag in Göttingen antreten und im Norden bleiben, ist auch der frühere Beginn in Hannover kein Problem. „Das Spiel wird ein Charaktertest“, sagt Höhne, „da wird sich zeigen, ob wir bereit sind, alles zu geben.“ Selbst wenn die Play-off-Plätze am Sonntag schon nicht mehr zu erreichen sein könnten.