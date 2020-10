TKH-Basketballerinnen starten ins Liga-Abenteuer

Mit zwei Pokalrunden sind die Basketballfrauen des TK Hannover in den Wettkampfmodus gekommen. Am Sonntag soll es nun auch in der Bundesliga losgehen. Ohne Zuschauer, dafür um 16 Uhr aber gegen den Niedersachsen-Rivalen Flippo Baskets Göttingen in der TKH-Halle an der Birkenstraße. Hannover ist gewarnt: „Die Göttinger haben den Herner TC im Pokal geschlagen. Die sind schon gut drauf und haben in Jennifer Crowder noch immer ihren Kopf der Mannschaft“, sagt Trainerin Juliane Höhne.

"Warum also sollten wir nicht spielen?“

Gründe für eine Absage, so wie in unteren Ligen, sieht Höhne nicht. „Die Angst vor Corona ist doch seit März da. Das ist nichts Neues. Aber wir haben keine Fälle im Team, Göttingen hat keine und die DBBL hat die Saison nicht abgesagt. Warum also sollten wir nicht spielen?“, sagt die Trainerin. Auf Zuschauer hat der TKH schon freiwillig verzichtet. Auch da droht keine Ansteckungsgefahr.