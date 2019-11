Toba mischt in der Schweiz vorne mit: Starker Mixed-Auftritt mit Seitz bringt Platz vier

Nicht ganz zufrieden war der 29-Jährige mit seiner Vorstellung beim Mémorial Arthur Gander in Morges am Genfer See. Dort war er in einem Wahl-Mehrkampf gestartet, in dem die Sportler vier der sechs üblichen Geräte (Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck) auswählen konnten.

Mit 54,350 Punkten wurde Toba Fünfter, eine bessere Platzierung verpasste er durch einen verpatzten Sprung (12,80 Punkte). „Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist“, sagte Toba. „Ich habe den Sprung einfach nicht gut erwischt, und dann saß ich.“ An den Ringen, am Barren (jeweils 13,75 Punkte) und am Reck (14,05) lief es wesentlich besser für den Hannoveraner, sodass er zufrieden das Podium verließ.

Sieger des Wahl-Mehrkampfes wurde der WM-Dritte Oleg Verniajev (Ukraine/57,800) vor Ex-Weltmeister Artur Dalalojan (Russland/57,450). Im Wahl-Mehrkampf der Frauen wurde Sarah Voss (Köln) starke Zweite hinter der Französin Lorette Charpy.