Toba und Trebing: Turnduo aus Hannover fährt zur EM nach Basel

Die Achillessehne machte ihm in den vergangenen Jahren immer wieder zu schaffen. Allerdings hat Andreas Toba zuletzt intensiv am Boden trainiert, „vielleicht ist es auch das Alter“, sagte der 30-Jährige vom TKH, „wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Es ist auf dem Weg der Besserung, nichts Akutes.“ Es muss sich also niemand Sorgen um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio machen.

Bei der zweiten Qualifikation des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Kienbaum verzichtete Toba dennoch auf die Übungen am Boden und Sprung. Zur Einzel-Europameisterschaft, die vom 21. bis 25. April in der Schweiz über die Bühne geht, fahren mit Toba und Glenn Trebing (TuS Vinnhorst) jedenfalls zwei Stars aus Hannover.