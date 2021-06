Tobias Fölster nach Havelser Aufstieg "unfassbar stolz, der Kapitän dieser Mannschaft zu sein"

Und zack, schon war der Becher mit dem Bier wieder weg. Tobias Fölster und Kevin Schumacher waren die ersten Spieler, die kurz nach dem Abpfiff vor laufender TV-Kamera das Havelser Husarenstück nacheinander erklären sollten. Die Wartezeit nutzten die beiden, um sich das zu dieser Zeit auf dem Rasen noch knappe Kaltgetränk gegenseitig aus den Händen zu klauen. Am Ende zog Schumacher mit dem Bier in der Hand ab, Fölster teilte aus: „Er war die ganze Saison schlecht, schön, dass er heute mal aufgewacht ist“, sagte der TSV-Kapitän über den Siegtorschützen und machte sich mit einem breiten Grinsen auf den Weg zurück auf den Platz, wo die Siegesparty mittlerweile im vollen Gange war.

1:0-Sieg gegen Schweinfurt! So feiert der TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga. ©

"Unglaublich, gegen welche Mannschaften wir spielen werden"

„Schlawiner on Tour“ lautet nun das Motto für die nächste Saison. Diesen Spruch haben sich die Havelser auf ihre Aufstiegs-Shirts drucken lassen, darüber sind die Umrisse der Deutschlandkarte zu erkennen. Statt gegen Oberneuland und Jeddeloh treffen die Garbsener nun auf ehemalige Deutsche Meister wie 1860 München, 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. „Die 3. Liga ist einfach unfassbar genial, unglaublich, gegen welche Mannschaften wir spielen werden. Ich habe schon dreimal aufgehört zu glauben, dass ich eines Tages Profifußball spielen werden. Jetzt hat es geklappt, ich liebe den Fußball“, freute sich Linksverteidiger Niklas Teichgräber über den ganz besonderen Moment und all das, was da in Zukunft kommen noch wird.

„Ich bin unfassbar stolz, der Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Wir haben zweimal zu null gespielt und alles reingehauen. Das war heute nicht unser bestes Spiel, aber kämpferisch war das wieder überragend. Jeder Einzelne wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Jetzt wird nur noch gefeiert“, sagte Fölster. Dabei sah es im Rückspiel eine gute halbe Stunde so aus, als könnte Schweinfurt doch noch zum Spielverderber werden. Anders als bei der 0:1-Niederlage spielten die Unterfranken in Havelse von Beginn an groß auf und hatten mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. FC-Stürmer Adam Jabiri hatte innerhalb von fünf Minuten gleich drei Großchancen (5., 7., 8.), konnte den überragenden TSV-Torwart Norman Quindt sowie Fölster, der einmal auf der Torlinie klärte, aber nicht überwinden. Auch Thomas Haas (11.) sowie Amar Suljic (21.) vergaben beste Gelegenheiten für die Gäste.

"Auf dieses Tor habe ich die ganze Zeit gewartet"

Es war der große Auftritt von Linksaußen Schumacher, der die Havelser mit seinem Traumtor aus 20 Metern ins rechte, obere Eck zurück ins Spiel brachte - und schließlich auch in die 3. Liga schoss. „Auf dieses Tor habe ich die ganze Zeit gewartet“, sagte der Stürmer, der zu Saisonbeginn von Werder Bremen II gekommen war und zuletzt Ende September vergangenen Jahres beim 6:1-Sieg der Havelser in Oberneuland getroffen hatte. In der 35. Minute spitzelte ihm Leon Damer mit letzter Kraft den Ball an der Mittelelinie zu – und dann begann das irre Solo des 23-Jährigen. „Ich habe nur kurz nach oben geguckt und gesehen, dass die rechte Seite komplett offen ist. Weil kein anderer da war, bin ich ins Dribbling gegangen und dachte mir: ,Jetzt musst du einfach abschließen, das wird schon irgendwie funktionieren.' Ich habe gespürt, dass der Ball passt, aber dass er so einschlägt, ist natürlich überragend. Und dann brauchte ich nur noch zum Jubeln loszulaufen.“

Mit der Führung im Rücken und den richtigen Worten von Trainer Zimmermann in der Pause, spielte das TSV-Team nach dem Seitenwechsel wesentlich konzentrierter und besser. „In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt: ,So bringen wir das nicht zu Ende, wir zittern uns jetzt nicht über die Ziellinie. Wir haben in beiden Spielen gut verteidigt. Ich denke, dass die bessere Mannschaft aufgestiegen ist“, sagte Zimmermann, der heute bei Hannover 96 seinen Dienst antritt, nach seinem letzten Spiel als Havelse-Coach.