"War ein echter Zerstörer": Wie Seelzes Tobias Hahnenberg trotzdem Nationalspieler wurde 

Im Jahr 2006 nahm ein Nachbar ihn mit zu einem Spiel der Pattenser in Seelze. „Ich hatte vorher noch nie was von Motoball gehört“, sagt Hahnenberg. Dem 14-Jährigen gefiel, was er da sah, doch nach zwei Schnupperterminen beim Jugendteam musste er aufgrund des Platzumbaus in Pattensen erst einmal ein halbes Jahr bis zum nächsten Motorendröhnen warten.

Erst nach zehn Wochen den Ball am Fuß

In den Jahren zuvor hatte er sich unter anderem im Fußball und beim Judo versucht, „ich habe irgendwie überall mal reingeschnuppert“, sagt Hahnenberg. Doch der Geruch nach Benzin lies ihn nicht mehr los. „Wir haben damals auf 80er Suzukis trainiert, und ich musste ja erstmal Motorradfahren lernen.“ Erst nach zehn Wochen bekam der Pattenser erstmals einen Ball an den Fuß – der Ehrgeiz hatte ihn nach der anfänglichen Kritik längst gepackt. „Mit Ehrgeiz kann man beim Motoball viel erreichen. Viele wollen eigentlich nur Motorradfahren, aber von denen springen viele auch wieder ab.“

Genau dieser Eifer steigerte seine spielerischen Qualitäten bis zur Routine, „das fahrerische Können entwickelt sich dann über die Jahre“. Anfang 2020 wechselte der vielfache Nationalspieler zum zweiten Mal in seiner Laufbahn aus Pattensen nach Seelze – die bessere sportliche Perspektive gab den Ausschlag.

Am Motoball gefällt ihm, dass aus einer Mannschaft keiner hervorgehoben wird. ­Alle kämpfen zusammen für das gemeinsame Ziel. Nur der Bekanntheitsgrad könnte sich noch steigern. „Viele Menschen, die in der Nähe der Plätze wohnen, denken sich bestimmt oft: Wo kommt eigentlich der ganze Krach immer her?“, sagt Hahnenberg lachend. Das Motorengeheul ist für ihn definitiv Musik in seinen Ohren.