Tobias Kruse vom TuS Nortorf zu Hertha BSC

Für Co-Trainer Tobias Kruse vom Fußball-Verbandsligisten TuS Nortorf geht ein Traum in Erfüllung. Der 31-jährige Soldat fängt ab 1. Juli beim Bundesligisten Hertha BSC im Nachwuchsbereich an. „Ich habe mich einfach auf blauen Dunst bei den Berlinern beworben und den Zuschlag bekommen. Zwar hätte ich noch zwei Jahre bei der Bundeswehr dienen müssen, denn ich hatte mich seinerzeit für 12 Jahre verpflichtet, aber ich habe die Option, mich für die letzten beiden Jahre freistellen zu lassen. Da mir noch die nötigen Qualifikationen für meinen neuen Job fehlen, werde ich anfangs in der Fußball-Schule eingesetzt. Gleichzeitig hospitiere ich bei den U-Mannschaften des Bundesliganachwuchses“, berichtet der Hauptfeldwebel ,der erst einmal für zwei Jahre in der Hauptstadt bleibt.