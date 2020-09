Tobias Morawietz vom VfL Wolfsburg deutscher Meister über 200 Meter der U18

Der Wolfsburger, der als Viertschnellster antrat und als deutscher Meister zurückkehrte - so ließe sich die Erfolgsgeschichte des 17-jährigen Schülers Tobias Morawietz in Heilbronn auch überschreiben. Am Samstag war der Sprinter des VfL Wolfsburg als Fünfstschnellster des Jahres über 200 Meter gemeldet. der Jahresbeste, Noah Olabisi (Werder Bremen), startete hier nicht, also war Morawietz Viertschnellster im Feld. Und kehrte die Verhältnisse in seinem, dem letzten der vier Halbfinalläufe um. Er pulverisierte seine Jahres- und persönliche Bestzeit, schraubte sie von 22,17 Sekunden auf 21,91 Sekunden runter, war nun Jahresbester und plötzlich Favorit im Endlauf. Endlauf - das war sein Minimalziel gewesen. Bescheiden hatte der leichtathletische Spätstarter (stieg erst 2018 ein) im Vorfeld erklärt: "Erst einmal in den Endlauf reinkommen."

Im 200-m-Finale wurde es dann packend. Nach 100 Metern sah es gut aus, dann kam Friedrich Rumpf (Fortuna Marzahn) auf, Morawietz hatte aber mehr Power, legte noch einmal nach, gewann in sensationellen 21,78 Sekunden, Rumpf wurde Zweiter in 21,83, Tom Anderer (TSV Reichenbach/21,93) Dritter.

Die DM fand unter Ausschluss von Zuschauern statt, Morawietz' Eltern schauten daheim den Livestream, Vater Oliver und Mutter Birgit waren begeistert. Der Titel bedeutete zugleich ein kleines Jubiläum. denn genau vor 30 Jahren war Birgit Morawietz (damals hieß sie noch Leinemann) deutsche Meisterin mit der 100-Meter-Staffel des VfL Wolfsburg geworden. Mit dem gleichen Trainer wie der Enkel - Sprint als Familiensache.