Einer aus der aussterbenden Spezies "Typen mit Ecken und Kanten": Garbsens Tobias Quast

Es gibt sie nicht mehr so oft, diese echten Typen im Fußball. Spieler, die Ausstrahlung und wirklich etwas zu sagen haben. Die authentisch sind, weil sie Ecken und Kanten haben und kein Blatt vor den Mund nehmen. Persönlichkeiten, die sich mit vollem Einsatz und Herzblut für ihre Mannschaft reinhauen und sich mit dem Klub identifizieren. Anzeige Einer dieser unverfälschten Kicker ist Tobias Quast vom TuS Garbsen. Es hat schon ordentlich gekracht zwischen Trainer Martin Kummer und dem gelernten Mittelstürmer, doch die Wogen sind längst geglättet. Mittlerweile ist das Verhältnis geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und verbindender Fußballverrücktheit. Beide wollen mit dem TuS hoch hinaus in der Bezirksliga 4.

Der Name Quast taucht in der regionalen Fußballszene mehrfach auf: Tobias, Dustin, Marvin und Daniel: Vier Brüder, allesamt richtig gute Kicker, die in ihren Anfängen unter Trainer und Vater Carsten Quast beim TSV Stelingen dem Leder nachjagten. Bastian Hellberg lotste die jungen Quast-Talente nach und nach zum Heeßeler SV; der ehemalige Bundesliga-Profi von Hannover 96 coachte einst bei den Grün-Weißen die C-Junioren. Nächste Stationen von Tobias Quast waren die U17 und U19 des TSV Havelse. „In meinem ersten Herrenjahr habe ich für den TSV Havelse II in der Bezirksliga gestürmt, unter Trainer Werner Möhring“, erinnert er sich. „Das hat echt Bock gemacht, eine tolle Truppe.“

Kummer und Quast - zwei Freunde klarer Worte Im Alter von 20 Jahren ging er zurück nach Stelingen, erhielt in der Landesliga aber nicht die erhofften Einsatzzeiten, „ich kam halt nicht am gesetzten Stürmer Michael Huntemann vorbei“. Nach einem Intermezzo beim TSV Horst – in alter Verbundenheit zum inzwischen dort tätigen Coach Möhring – fand er seine Fußball-Heimat beim TuS Garbsen. Im Sommer 2014 stieg Quast mit dem TuS in die Landesliga auf, nach zwei Spielzeiten ging es wieder eine Etage runter. Das Verhältnis zwischen Coach Kummer und dem Heißsporn war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. „Martin ist ein Freund der klaren Worte. Und ich auch. Da gerät man schon mal aneinander“, sagt Quast. Den Verein verlassen war für den Angreifer keine Option. Stattdessen spielte er in der Kreisligamannschaft. „Das ganze Umfeld beim TuS Garbsen macht Spaß. Egal ob in der Ersten oder der zweiten Herren. Wer einmal bei uns gelandet ist, der bleibt auch“, sagt der 30-Jährige.

Dass er mit seinem Kumpel Justin Fehder 2018 die Kneipenmannschaft SG Eichenshooter gegründet hat – alles Stammgäste der Garbsener Gaststätte Zur Eiche, die beim TuS oder dem TSV Schloß Ricklingen spiel(t)en – ist eine weitere bemerkenswerte Geschichte. Die Eichenshooter gewannen das Gilde-Kneipenturnier beim SPORTBUZZER Masters 2019 – und verteidigten den Titel im Januar vergangenen Jahres. Seit Saisonbeginn läuft Quast auch wieder im Dress der Kummer-Elf auf, zusammen mit seinen Freunden Kevin Kainka und Fehder. "Tobi ist ein echter Typ, eine Bank vorne drin" Der Disput mit dem Trainer ist längst beigelegt. „Wir sind beide ruhiger geworden“, sagt Quast augenzwinkernd. Kummer lobt: „Tobi ist ein echter Typ. Ein Charakterspieler, der immer 100 Prozent für das Team gibt. Er ist ein kämpferisches Vorbild und eine wichtige Anspielstation, eine Bank vorne drin. Wenn er die nötige Fitness hat.“ Fitness ist ein gutes Stichwort, denn die brachte Quast nicht immer mit. Doch momentan ist er so gut in Form wie lange nicht: 13 Kilogramm sind seit Dezember runter. Der Stürmer zählt zu dem Kreis an Spielern, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben. Selbst Gerd Müller, einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten, musste sich in den Sechzigerjahren Hänseleien wegen seiner überschüssigen Pfunde gefallen lassen. Auch Quast kann ein Lied davon singen, insbesondere an eine Begebenheit erinnert er sich nur zu gut: „Bei einem Training der Zweiten sind wir um den Blauen See in Garbsen gerannt. Als Einziger musste ich einen Medizinball mitschleppen. Kommentar von unserem Trainer ­Sebastian Krüger: Kannst Du mal sehen, das sind die zehn Kilo, die Du zu viel drauf hast.“