Tobias Welz pfeift DFB-Pokal-Finale zwischen Leverkusen und Bayern - Felix Zwayer als VAR im Einsatz

Schiedsrichter Tobias Welz leitet am Samstagabend (20.00 Uhr, ARD und Sky) das Finale um den DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München im Berliner Olympiastadion. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Morgen bekannt. Dem 42 Jahre alten Wiesbadener assistieren an den Seitenlinien Rafael Foltyn und Martin Thomsen. Vierter Offizieller ist Patrick Ittrich aus Hamburg, als Video-Assistent fungiert Felix Zwayer aus Berlin.

Welz seit 2012 in der Bundesliga im Einsatz

Bislang hat Welz, der seit 2012 in der Bundesliga im Einsatz ist, noch kein Pokalfinale gepfiffen. Der Polizeibeamte leitete bislang 106 Spiele im Fußball-Oberhaus. Seit 2011 pfiff er zudem 100 Spiele in der 2. Liga. Auch auf internationaler Ebene ist Welz schon mehrfach aktiv gewesen. So war er je einmal in der WM-Qualifikation, der Nations League (Gruppe C) und der Champions-League-Qualifikation im Einsatz. Darüber hinaus absolvierte er als Referee schon vier Partien in der Europa League sowie fünf Begegnungen in der Europa-League-Qualifikation.