Tod nach Autounfall: Türkischer Fußball trauert um Ex-Nationalspieler und Konyaspor-Profi Ahmet Calik

Zuletzt spielte Calik für den Süper-Lig-Klub Konyaspor. "Wir sind zutiefst traurig über den Verlust unseres Fußballspielers Ahmet Calik, der seit seinem ersten Besuch bei Konyaspor die Liebe unserer Fans und unserer Stadt gewonnen hat. Uns allen gilt unser Beileid, insbesondere der Familie unseres Fußballspielers Ahmet Calik", schrieb der Klub am frühen Dienstagmorgen via Twitter. Der 27-Jährige stand erst noch am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen Sivasspor die komplette Spieldauer für Konyaspor auf dem Platz.

Ahmet Calik durchlief von der U16 bis zur U21 alle Nachwuchsteams des türkischen Fußball-Verbandes. Am 17. November 2015 debütierte der Verteidiger unter Ex-Nationaltrainer Fatih Terim in der A-Auswahl. Calik nahm auch an der EM 2016 teil, kam dort aber nicht zum Einsatz. Nach insgesamt acht Partien für die Türkei war die Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Seine letzten Spiele im türkischen Fußball machte der frühere Profi von Genclerbirligi (118 Einsätze) für Konyaspor (51 Spiele).