„Tod den Bullen“ – Gladbacher Fans mit geschmacklosen Spruchbändern bei Spiel gegen RB Leipzig

Mönchengladbach/Leipzig. Ungemütlicher Empfang für RB Leipzig im Borussen-Park von Mönchengladbach : Die Fans der gastgebenden Fohlen machten vor dem Topspiel am Karsamstag unmissverständlich klar, was sie von den Roten Bullen halten: nichts! „Viele Fanclubs – eine Meinung. Keine Akzeptanz für RB“ war auf Transparenten in der Borussenkurve zu lesen. Zu Spielbeginn zeigte die Gladbacher dazu noch jede Menge individueller Banner und griffen dabei verbal gleich mehrfach daneben. „Tod den Bullen“, „Bullen aufs Maul“ oder „Bullenschweine“ war darauf zu lesen. Dazu verbreiteten die Zuschauer einen ohrenbetäubenden Lärm mit Trillerpfeifen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gladbacher Anhänger sich gegen RB auflehnen. Im vergangenen Jahr verzichteten sie in Leipzig in den ersten 19 Minuten auf ihren Support. Die 19 steht in Anlehnung an das Gründungsjahr der Borussia. Zudem zeigten sie im Gästeblock ein XXL-Banner mit der Aufschrift „Traditionsverein seit 1900“. Die Gladbacher Spieler hielten nach dem Abpfiff Traditionsschals ihres Vereins in die Höhe. Auch in Mönchengladbach gab es in der Vergangenheit schon Unmutsbekundungen unter der Gürtellinie. Damals war zu lesen: „"Wir verurteilen jeden Stein, der euch Kunden nicht getroffen hat." Es war eine Anspielung auf die Ausschreitungen beim Spiel von RB bei Borussia in Dortmund.