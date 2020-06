Nach Tod von George Floyd: NBA-Legende Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar gegen Rassismus

Basketball-Legende Michael Jordan und sein Sportartikel-Unternehmen "Jordan" wollen in den kommenden zehn Jahren mit einer Spende über insgesamt 100 Millionen Dollar (rund 88 Millionen Euro) den Kampf gegen Rassismus vorantreiben. Das Geld solle an Organisationen fließen, die sich für Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Bildungschancen einsetzten, hieß es in einem Statement von Jordans Sprecherin am Freitag.