Wegen Tod von Horst Eckel: Drittligist 1. FC Kaiserslautern bei nächstem Heimspiel in schwarzen Trikots

Nach dem Tod von Horst Eckel wird Drittligist 1. FC Kaiserslautern das Heimspiel gegen Viktoria Köln ganz in Schwarz bestreiten. Zudem wird es Trauerflor und vor der Partie an diesem Samstag (14.00 Uhr/SWR/SR) eine Schweigeminute geben, teilte der Verein mit. "Die Nachricht vom Tod von Horst Eckel hat uns sehr betroffen gemacht. Der gesamte 1. FC Kaiserslautern ist in tiefer Trauer. Mit Horst ist eine FCK-Legende von uns gegangen", sagte Kaiserslauterns Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Anzeige