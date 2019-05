Themenabend zum Tod von Niki Lauda live im TV und Online-Stream schauen

Kurzfristige Programmänderung: RTL als Formel-1-Sender trauert um den verstorbenen Niki Lauda und widmet ihm noch am Dienstag einen ganzen Themenabend von 20.15 Uhr bis Mitternacht. In der Sondersendung "Servus, Niki! Abschied von einer Legende" begrüßt Moderator Florian König zunächst Gäste wie Ralf Schumacher, wie RTL am Dienstagmittag mitteilte.

"Ich bin tief erschüttert und sehr traurig über den Tod von Niki", wird König zitiert, der sich gerne an die Zeit mit Lauda erinnert: "Wir waren über unsere langen, gemeinsamen Jahre an der Rennstrecke hinaus auch privat eng miteinander verbunden. Ich bin dankbar für diese unglaublich tolle gemeinsame Zeit mit dieser Motorsportlegende und Ausnahmepersönlichkeit. Wir alle verlieren einen großen und außergewöhnlichen Menschen."