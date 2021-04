Nach Tod eines Schwarzen bei Polizeieinsatz: Spiele in der NBA, NHL und MLB abgesagt

Nach dem erneuten Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota sind Spiele der dort beheimateten Profi-Teams in der NBA, NHL und MLB abgesagt worden. Nach der Entscheidung in der Major League Baseball, die Partie der Minnesota Twins mit dem Berliner Max Kepler im Kader gegen die Boston Red Sox wegen Sicherheitsbedenken abzusagen, folgten kurz darauf auch die NBA und die NHL. In der NBA hätten die Minnesota Timberwolves am Montagabend gegen die Brooklyn Nets Basketball gespielt, in der National Hockey League ist die Begegnung der Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm gegen die St. Louis Blues betroffen.

Die NHL begründeten die Entscheidung mit dem Respekt vor der Gemeinde und setzte die Begegnung für den 12. Mai neu an. Einen neuen Termin für die MLB-Partie und das Duell der Timberwolves mit den Nets gibt es noch nicht. Auch die NBA sprach den Angehörigen und Freunden von Daunte Wright ihr Mitgefühl aus.