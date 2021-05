Blut und geplatzte Olympia-Träume: Myanmar-Schwimmer gibt Einblicke nach Militärputsch 

Win Htet Oo will nicht mehr. Oder sollte man besser sagen, er kann nicht mehr? Sein Leben lang hat der Freistilschwimmer davon geträumt, ein Olympionike zu werden. Aber nach 20 Jahren, die er auf dieses Ziel hingearbeitet hat, sieht der 26-Jährige keinen Grund mehr dafür. "In der Parade der Nationen werde ich nicht unter der Flagge eines Landes marschieren, die eingeweicht ist im Blut meines Volkes." Es ist eine pathetische Art zu sagen: Sofern die Olympischen Spiele von Tokio diesen Sommer stattfinden, wird Win Htet Oo nicht für sein Land starten wollen.

Er will kein Land vertreten, deren Machthaber Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anwenden, um ihre Macht zu sichern. Vor allem dann nicht, so der Schwimmer, wenn die Sportinstitutionen des Landes ihre Machthaber stützen. Anfang Februar putschte sich Myanmars Militär an die Macht, nachdem die Wahlen im November nicht nach dessen Vorstellungen ausgegangen waren. Die Nationale Liga für Demokratie, angeführt von der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, hatte eine erdrückende Mehrheit errungen. Ohne Beweise vorzulegen, sprach das Militär von Wahlbetrug. Im Februar setzten die Generäle dann Aung San Suu Kyi und ihre demokratisch gesinnten Mitstreiter fest und erklärten den Ausnahmezustand. Immer wieder sind Tausende auf den Straßen, um die erst vor einem Jahrzehnt zaghaft eingeführte Demokratie zu verteidigen.

Das Militär reagiert mit der Gleichschaltung der Medien und rund 750 Menschen sind schon gestorben, Tausende verhaftet. Der Konflikt spitzt sich auch deshalb so zu, weil nicht nur das Militär kompromisslos ist. Die Demonstranten haben das Land mit Generalstreiks lahmgelegt. Win Htet Oo ist nicht der einzige Sportler, der Partei ergriffen hat. Im März ging die Taekwondo-Kämpferin Ma Kyal Sin eines Vormittags auf die Straße, um gegen den Putsch zu demonstrieren. Am Nachmittag wurde sie erschossen. "Ihr Leben, das voll von Opferbereitschaft war, verkörpert auf perfekte Weise die Werte, die wir uns von unseren Sportsleuten erhoffen", lobte Win Htet Oo in einem Brief an die Öffentlichkeit seines Landes, in dem er auch seinen Olympiaboykott erklärte.