Tokio im Fokus: Hannoveranerin Arnold sucht zweite Olympiachance im Ruder-Achter

Das Wasser abgraben lässt sich Marie-Cathérine Arnold nicht. „Ich möchte zu den Olympischen Spielen fahren, daran hat sich nichts geändert“, sagt die 28-jährige Ruderin vom HRC Hannover. Aber die Sportlerin hängt derzeit in der Luft – und das heißt nicht nur für einen Wassersportler, dass es nicht vorangeht.

Wieder zwei Einheiten täglich

Dabei sind es gar nicht die Covid-19-Pandemie und der anschließende Lockdown gewesen, die Arnold ausgebremst haben. „Die Einrichtungen waren recht kurze Zeit geschlossen“, erzählt die Ruderin, die jetzt am Schwielowsee in Potsdam trainiert und eine Wohnung im benachbarten Berlin bezogen hat. Rund um die Hauptstadt sind die besten deutschen Ruderinnen sowohl im Skull- als auch im Riemenbereich zum gemeinsamen Training zusammengezogen worden – aus Hannover sind auch die DRC-Athletinnen Carlotta Nwajide und Frauke Hundeling jetzt sportlich in Berlin und Potsdam aktiv.

Und die Zwangspause konnte mit Laufen, Radfahren und Ergometerrudern überbrückt werden. „Jetzt absolviere ich wieder zwei Einheiten täglich, eine auf dem Wasser, eine an Land“, erzählt Arnold. „Bis auf Sonntag, da ist trainingsfrei.“ Dieser Tag bietet sich dann auch zum Kurztrip in die hannoversche Heimat an.