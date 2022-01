Tolisso? Kuriose Trikot-Panne um Musiala beim FC Bayern - Nagelsmann reagiert

Es war in jedem Fall immer Jamal Musiala - egal, was auf seinem Trikot stand. Der 18 Jahre alte deutsche Nationalspieler sorgte mit seinem Spieldress am Freitagabend beim 1:2 (1:2) des FC Bayern zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur für etwas Verwirrung, sondern auch einige Lacher. Nach der Halbzeitpause stand unter Musialas richtiger Rückennummer 42 der Name des nach einer Corona-Infektion fehlenden Corentin Tolisso. Musiala lief also unter falschem Namen auf, in der 75. Minute wurde der Youngster ausgewechselt.

Anzeige