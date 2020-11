Tolisso, Süle, Nianzou: Bayern-Trainer Flick gibt Kader-Update vor Stuttgart-Spiel

Dem FC Bayern München steht im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) wieder ein größerer Kader zur Verfügung. Auf die zuletzt verletzten Lucas Hernández, Corentin Tolisso, Bouna Sarr und Niklas Süle kann Bayern-Trainer Hansi Flick wieder zurückgreifen. Einen Kader will er mit seinem Trainer-Team aber erst nach dem Abschlusstraining am Freitag bekanntgeben. Fehlen werden hingegen weiter Joshua Kimmich (Meniskus-Operation) und Alphonso Davies (Bänderriss am Sprunggelenk).

