Tolle Erinnerungen an die Bremer Brücke: Havelses Linus Meyer hofft auf Magie

An die Bremer Brücke, das traditionsreiche Stadion in Osnabrück, denkt Li­nus Meyer gern zurück. Im Oktober 2018 traf er dort gegen den FC Bayern, sein damaliger Klub Rödinghausen hatte das DFB-Pokal-Spiel gegen die Startruppe dorthin verlegt, um mehr Fans dabeizuhaben. Nach einer Flanke schaltete Meyer schneller als Gegenspieler Ra­fin­ha und traf mit rechts gegen Weltmeister Ma­nu­el Neuer.

Punkteproblem im Tabellenkeller

Der TSV hat zwar ein Punkteproblem im Tabellenkeller, die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl kann kämpferisch in der 3. Liga aber mithalten. Meyer hofft auch für das Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück, „dass wir einen harten Fight abliefern können“.

"Stimmung und Motivation stimmen"

Die Ausgangslage weist den Zweitligaabsteiger zwar als deutlichen Favoriten aus, Osnabrück ist nah dran an der Spitzengruppe der Liga, TSV-Trainer Ziehl bleibt aber dennoch optimistisch: „Die Stimmung in der Mannschaft und die Motivation stimmen. Deshalb gucken wir positiv in die Zukunft. Klar ärgern wir uns über jede Niederlage – gerade weil wir oft auf Augenhöhe waren. Aber wir sind dran und müssen weniger Fehler machen.“ Am besten Sonntag schon an der Bremer Brücke.