Tolle Nachricht: Andrea Petkovic spielt weiter für Blau-Weiß Blasewitz

Dresden. Der Rücktritt von Frank Lepschy als Vorsitzender des Fördervereins des TC Blau-Weiß Blasewitz hat bei den vielen Dresdner Tennis-Fans Fragen aufgeworfen. Vor allem die, ob im kommenden Jahr die Blasewitzer Damen weiter in der Bundesliga spielen. Dazu bezieht der langjährige Vereinspräsident Michael Stephan klar Stellung: „Natürlich bedaure auch ich den Rücktritt des Vorsitzenden des Fördervereins sehr. Denn Frank Lepschy hat sich große Verdienste erworben, ganz besonders hinsichtlich des so erfolgreichen Abschneidens unserer Damen in ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga. Gleichzeitig akzeptiere ich seine Entscheidung, weil ich auch selbst weiß, wie groß die Belastung durch ehrenamtliche Arbeit ist.“

Der 56-jährige Rechtsanwalt Michael Stephan, der den mit Abstand größten und leistungsstärksten Tennis-Verein in den neuen Bundesländern schon seit über einem Jahrzehnt führt, fügt aber auch gleich hinzu: „Am leistungssportlichen Konzept des Vereins ändert sich durch Frank Lepschys Rücktritt nichts. Natürlich treten unsere Damen im kommenden Jahr in der 1. Bundesliga an. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Regionalliga Südost. In der ist auch die zweite Damenmannschaft vertreten, die in diesem Jahr als Ostliga-Meister erstmals den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Tennis-Spielklasse geschafft hat. Gleichermaßen fühlen wir uns als Verein für den Breiten- und Nachwuchssport verantwortlich.“

DTB veröffentlicht Bundesliga-Spielplan

Inzwischen hat der Deutsche Tennis-Bund (DTB) bereits die Staffeleinteilung für die Bundesligen 2020 veröffent, und natürlich gehört Blau-Weiß Blasewitz der sieben Mannschaften umfassenden der 1. Bundesliga der Damen an. Die Dresdnerinnen bekommen es im nächsten Jahr mit dem Titelverteidiger TC Bad Vilbel, TC Bredeney Essen, TEC Waldau Stuttgart, Blau-Weiß Aachen sowie den beiden Aufsteigern Marienburger SC Köln und Luitpoldpark München zu tun. Der diesjährige Vorletzte Aachen hat den Klassenerhalt der Tatsache zu verdanken, dass sich Bundesliga-Urgestein Rüppurr Karlsruhe überraschend aus der Eliteliga zurückgezogen hat.

Indes „bastelt“ der verdienstvolle Blasewitzer Teammanager Sven Grosse bereits fleißig an der Besetzung der Mannschaft für die kommende Saison. Tatsächlich kann er zu so sehr früher Zeit sogar die ersten Erfolge vermelden: „Es zeichnen sich schon zwei sehr interessante Neuzugänge ab. Ihre Namen verrate ich aber erst, wenn alles hundertprozentig in trockenen Tüchern ist.“

Andrea Petkovic gibt erneute Zusage

Aber auch mit Spielerinnen, die zum Teil schon mehrere Jahre für Blasewitz spielen oder aber herausragenden Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Dresdnerinnen im ersten Bundesligajahr hatten, würde natürlich schon verhandelt. Allen voran mit der prominenten deutschen Spielerin Andrea Petkovic, die sich in diesem Jahr bei ihren ersten Auftritten im Waldpark als Nummer eins des Teams sofort in die Herzen der Dresdner Tennis-Fans gespielt hat. Gerade in den letzten Tagen wurde immer wieder die Frage gestellt, ob die Nummer drei des deutschen Damen-Tennis und Fedcup-Spielerin auch in der kommenden Saison noch im Waldpark aufschlägt. Bekanntlich wird sie künftig im Fernsehen tätig werden und am 1. Dezember erstmals die ZDF-Sportreportage moderieren.

Dazu Sven Grosse: „Gerade in den letzten Tagen habe ich mit Andrea Petkovic während der Turniere in Linz und Luxemburg mehrfach Kontakt gehabt. Dabei hat sie immer wieder betont, dass sie trotz ihrer Tätigkeit beim ZDF, auf die sie sich sehr freut, weiter aktiv Tennis spielen will. Und das sowohl, was ihre Teilnahme an großen Turnieren als auch die Bundesliga betrifft. Ich gehe jedenfalls fest davon aus, dass Andrea Petkovic 2020 für unseren Verein spielt.“

Rolf Becker

