"Tolle Paraden", "Top-Leistung": Lobeshymnen für Frankfurt-Keeper Trapp nach Gala-Auftritt in Leipzig

Mal in Co-Produktion mit dem Pfosten, mal per starkem Reflex: Frankfurt-Keeper Kevin Trapp trieb RB Leipzig am Sonntag mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Torchancen hatten die Sachsen gegen die Eintracht zur Genüge, doch spätestens der Schlussmann der Eintracht war für die RB-Offensive Endstation. So stand am Ende ein 0:0 auf der Anzeigetafel – auch dank einer starken Vorstellung von Trapp. "Endlich auch mal kein Gegentor bekommen", freute sich der Garant für den Frankfurter Punktgewinn im Nachgang am DAZN-Mikrofon.

