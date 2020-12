Toller Kampf: IceFighters Leipzig feiern Sieg nach Penalty-Schießen in Erfurt

Erfurt. Auf dieses Duell wurde mit voller Spannung gewartet. Das Überraschungsteam der TecArt Black Dragons Erfurt empfing das „Team der Stunde“ die EXA IceFighters Leipzig zum kleinen Ostduell. Noch im Hinspiel gewannen die Thüringer mit 5:1 deutlich hoch. Am Sonntagabend war es eine packende Begegnung die erst im Penaltyschießen ihren Sieger fand. Die IceFighters feierten beim 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) den achten Sieg in Folge. Anzeige

Der Start in die Partie ließ zunächst nichts Gutes erahnen. Bereits nach 18 Sekunden waren die Eiskämpfer in doppelter Unterzahl. Der Beginn war einfach zu übermotiviert. Die Erfurt, die mit die besten Special Teams der Liga stellen, bewiesen dies prompt und gingen nach 160 Sekunden durch Kyle Beach in Führung. Der kanadische Angreifer machte schon im Kohlrabizirkus den IceFighters das Leben schwer. Begünstigt dadurch waren die Gastgeber das etwas bessere Team und konnten nach neun Minuten ihre Führung ausbauen.

Einen Schuss von Petr Gulda schob Routinier Esbjörn Hofverberg seinem Torwart Eric Hoffmann mit seinem Schlittschuh die Scheibe durch die Beine. Ein Tor, was den IceFighters schon einmal in der Saison passierte. Angetrieben von der breiten Brust der letzten zwei Wochen und ihrem Top-Scorer Robin Slanina, der sich weiter in die Notizbücher anderer Vereine schreibt, kamen die IceFighters zurück. Mit einer feinen Einzelleistung beantwortete er das 2:0 sofort mit dem Anschlusstreffer.

Ereignisarme Overtime

Das gab noch mehr Auftrieb. Die Gerike-Cracks übernahmen die Spielkontrolle und verzeichneten zahlreiche Torchancen. Bis zur 16. Minute konnte der starke Konstantin Kessler seine schwarzen Drachen vor dem Ausgleich bewahren, aber gegen den Schuss von Tim Heyter, der entscheidend von Hubert Berger abgefälscht wurde, hatte er keine Chance. Im zweiten Abschnitt nahm Leipzig noch mehr Fahrt auf. Die erstmalige Führung war nur noch eine Frage der Zeit. Mit seinem ersten Treffer im Trikot der Eiskämpfer traf Paul König zum 3:2. Dieses Tor nahm Erfurt zum Anlass wieder mehr für das Spiel zu tun.



Und nach zahlreichen Möglichkeiten traf Sean Fischer in Überzahl zum abermaligen Ausgleich (38.). Nach 47 Sekunden war die Freude dahin, denn Maximilian Spöttel legte mustergültig den Puck zu Connor Hannon in den Slot. Das 4:3 für die Sachsen, welches nach einem taktisch geprägten letzten Drittel fast auch den Endstand bedeuten sollte. 75 Sekunden vor dem Ende verdiente sich Erfurt redlich den 4:4 Ausgleich. Die Overtime blieb ereignisarm – ehe Hannes Albrecht den Zusatzpunkt für seine Farben sicherte.