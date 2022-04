Bundesliga-Debüt und Tor gegen Wolfsburg: Das ist der 17 Jahre alte BVB-Youngster Tom Rothe

Nun dürfte er dort und wohl auch auf dem Platz häufiger zu sehen. Der Teenager präsentierte sich couragiert, engagiert und tat dem Spiel des BVB mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit spürbar gut. Bester Beleg: In der 24 Minute veredelte Rothe seinen ohnehin schon traumhaften Nachmittag. Nach einer Ecke von Julian Brandt stand der Abwehrspieler richtig und köpfte in der zum 1:0 ein. Es war der Beginn eines Tor-Festivals: Axel Witsel (26.), Manuel Akanaji (28.), Emre Can (35.) und Erling Haaland (38.) sorgten bis zum Ende des ersten Durchgangs für eine regelrechte Demütigung der Wolfsburg.

Zuvor hatte sich Rothe beim Dortmunder Trainer Marco Rose durch seine Leistungen im Nachwuchsbereich und Training empfohlen. Er kam in dieser Saison bisher auf elf Einsätze für Dortmunds U19 in der Bundesliga West. Dabei erzielte Rothe zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Hinzu kommen acht Einsätze in der UEFA Youth League (acht Spiele, ein Tor). Für die deutsche U19-Auswahl feierte der ehemalige Nachwuchsspieler der "Kiezkicker" im März sein Debüt, absolvierte seither drei Begegnungen in der EM-Qualifikation, zwei davon in der Startelf über 90 Minuten.