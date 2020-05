"Mein erstes Wort war Buball": Burgwedeler Tom Kinitz ist nah dran am Traum vom Profifußball

„Es gab viele Anfragen von nationalen Topklubs“, erinnert sich der Linksfuß. Nach reiflicher Überlegung entschied er sich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg. Kinitz tauschte sein Kinderzimmer gegen einen Internatsplatz in einer fremden Stadt. „Meine Eltern haben seitdem bei fast jedem meiner Spiele zugeschaut. Da muss schon eine Menge passieren, damit sie nicht am Rand stehen“, sagt der Nachwuchsspieler.

Angefangen hat alles bei den Minis vom TSV Isernhagen. Dort verbrachte er die ersten neun Jahre im Verein und überzeugte regelmäßig mit guten Leistungen. Ab 2012 begann die Sichtung zur Auswahl des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV), bei der Kinitz von Anfang an dabei war. Bereits ein Jahr später lud ihn Hannover 96 zum Probetraining ein. Er überzeugte und wechselte als Elfjähriger zum Bundesligisten. Das war der Startschuss, der erste große Schritt in seiner Fußballkarriere.

Frühreif: Kinitz überspringt einen Jahrgang

Im ersten Jahr als Wolfsburger lief alles wie am Schnürchen. Mit Kinitz wurde die U15 des VfL Meister, der Verteidiger übersprang daraufhin die nächste Jugendklasse und mischte den Kader der U17 auf. „Für mich war das der ideale Vertrauensbeweis. So etwas pusht dich extrem, und ich wollte meinem neuen Trainer das Vertrauen zurückgeben“, sagt Kinitz. Gesagt, getan: Unter allen Spielern seiner Mannschaft hatte er am Ende der Saison mit am meisten Einsatzzeit und wurde zum Kapitän gewählt.

Auch für die Jugendnationalmannschaft konnte er sich empfehlen, setzte sich gegen 150 Konkurrenten durch und schaffte es in den Kader des deutschen U15-Nationalteams. Im neu geformten Team debütierte er vor 3.365 Zuschauern in Leer gegen die Niederlande beim 1:0-Sieg als Innenverteidiger. „Ich bin glücklich, dass ich so etwas miterleben durfte. Es war unser erstes Spiel mit mehr als tausend Zuschauern. Man singt die Nationalhymne mit, es kamen Freunde und Familie zur Unterstützung von zu Hause – und gewonnen haben wir auch noch. Perfekt.“