Tom Liebscher überzeugt beim ersten Kanu-Weltcup

Über einen Fehlstart zum Sieg

Das Finale im Vierer begann mit einem Fehlstart, den Litauen verursacht hatte. Pech für das deutsche Quartett mit Liebscher, Max Rendschmidt, Ronald Rauhe und Max Lemke, denn sie hatten den Start optimal getroffen. Beim zweiten Versuch kamen die Weltmeister aus Deutschland nicht ganz so gut raus, mussten deshalb viel investieren, um an die Spitze zu kommen und die perfekt gestarteten Franzosen, die auch auf der Strecke dagegenhielten, auf Platz zwei zu verweisen. Am Ende aber zeigte das DKV-Boot auch seine Qualitäten im Endspurt. „Tom liegt absolut im Plan, natürlich gibt es noch weitere Reserven“, befand Trainer Jens Kühn.

Steffi Kriegerstein auf Kurs

Auch die Dresdner Olympia-Zweite Steffi Kriegerstein, die nach gesundheitlichen Problemen diesmal im Einer über 500 Meter starten musste, verkaufte sich gut. In der für sie ungewohnten Bootsklasse belegte sie Platz drei im B-Finale, hielt die zweite deutsche Starterin Tabea Medert (Potsdam), die im gleichen Rennen auf Rang sechs landete, in Schach. „Steffi ist gut gefahren, hatte nur am Ende einen Wackler. Sie kennt ihre Reserven, hat aber noch alle Chancen auf einen Platz im K2 oder sogar K4“, meinte Kühn. Denn der deutsche K2 schaffte es nicht ins A-Finale und der Vierer mit der Leipzigerin Tina Dietze verpasste das Treppchen, belegte den vierten Platz. Schon am kommenden Wochenende folgt der nächste Weltcup in Duisburg.