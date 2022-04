Tor, Rekord, "Party-Plan": Wie BVB-Teenager Tom Rothe sein Bundesliga-Debüt erlebte

Das einzige Problem an diesem Samstag ereilte Tom Rothe nach dem Abpfiff. Mit breitem Lächeln und erfrischender Unbekümmertheit stand er in der Interview-Zone und schien nicht so recht zu wissen, wohin nun mit all dieser Freude. Doch auch dieses kleine Dilemma löste der 17 Jahre alte Bundesliga-Debütant, der Borussia Dortmund beim 6:1 (5:0) gegen den VfL Wolfsburg auch noch in Führung geköpft hatte, mit Bravour. Der Teenager plauderte einfach drauflos und hielt es mit seinen Worten wie mit dem Ball: Er traf sie auf den Punkt. Als "unbeschreiblich" stufte Rothe das Erlebte am Sky-Mikrofon ein: "Besser hätte es nicht laufen können."

Anzeige