Lob für "sehr gutes" Debüt, aber kein Druck: So plant BVB-Coach Marco Rose mit Youngster Tom Rothe

Erste Kadernominierung, direkt erstes Bundesliga-Spiel und dann nach 24 Minuten das Tor-Debüt im Signal-Iduna-Park : Der vergangene Samstag muss Tom Rothe surreal vorgekommen sein. Der 17 Jahre alte Außenverteidiger spielt eigentlich in der U19 von Borussia Dortmund in der Bundesliga West. Doch beim 6:1-Kantersieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg hinterließ Rothe direkt eine Duftmarke bei den Profis.

Auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) sprach Dortmunds Trainer Marco Rose über die ersten Tage des U19-Nationalspielers nach seinem Debüt. "Tom war in der Trainingswoche Tom, nichts Außergewöhnliches. Wir haben keinen Kuchen gebacken für sein erstes Spiel und sein erstes Tor", scherzte der Coach über seinen Schützling, fügte aber an: "Wir haben uns alle für ihn und unsere Nachwuchsarbeit gefreut. Es war ein sehr gutes Spiel über 90 Minuten."