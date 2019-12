TV-Comeback von Tomas "Shorty" Seyler mit Elmar Paulke bei DAZN: So erklärt der Darts-Experte seine Rückkehr

Sie waren einige Zeit lang ein Dreamteam: Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler kommentierten gemeinsam die Darts-WM für Sport1. Doch im Vorjahr war der Darts-Profi an der Seite von Paulke nicht mehr gefragt, der Kommentator selbst wechselte zudem zu DAZN. Dennoch hatte das Aus von Seyler beim TV-Sender viele überrascht. Nun aber das Comeback - zumindest für einen Tag. Am Sonntag wird "Shorty" als Co-Kommentator mit Paulke bei DAZN beide Sessions kommentieren, darunter auch die Partien von Max Hopp gegen Darius Labanauskas am Mittag sowie die Partie von Michael van Gerwen gegen Ricky Evans am Abend.