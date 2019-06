Ton-Probleme im Nations-League-Finale: Kommentator Bela Rethy im ZDF nicht zu hören

Kein Kommentar im Nations-League-Finale zwischen Holland und Portugal. Kommentatoren-Legende Bela Rethy war nach einiger Zeit auf der ersten Tonoption im ZDF nicht zu hören. Erst in der 36. Minute nach über 15 Minuten Stadion-Atmosphäre meldete sich der 62-Jährige zurück. Der Grund für die Ton-Probleme offenbar: Die Ton-Spuren könnten während des Spiels vertauscht worden sein. Denn über die Ton-Option "ohne Originalton", also der üblichen Stadion-Ton-Option, war Rethy während der Panne zu hören.

Was war passiert? Rethy, der wie Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn zum Finale nach Porto extra angereist war, verstimmte plötzlich nach etwas über 15 Minuten. Einige Fans in den sozialen Medien sorgten sich bereits über den Gesundheitszustand von Bela Rethy - bis dieser schließlich in der 36. Minute wieder zu hören war. "Ich habe mitbekommen, dass wir Tonprobleme hatten, auf einer gewissen Dolby-Spur. Ich bitte das zu entschuldigen", sagte Rethy später.