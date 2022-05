Toni Finsterbusch trotz „ereignisreicher“ Tests vor dem Saisonstart zuversichtlich

Nordsachsen. Das Gefühl ist „nicht verkehrt“, die Vorbereitung war „ereignisreich“. Für Toni Finsterbusch beginnt an diesem Wochenende die neue Saison in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem Lausitzring. Der 28-Jährige aus Hohenossig vom Team Gert56 ist nach Verletzungssorgen guten Mutes und voller Selbstvertrauen. Anzeige

„Das neue Fahrwerk hat mich positiv überrascht“

Seine Ansage kann sich jedenfalls hören lassen: „Ich will dort weitermachen, wo ich in der letzten Saison aufgehört habe.“ Bedeutet im Klartext: „Ich will unter die Top 5.“ Das gelang im Gesamtkontext des Vorjahres freilich nicht. Dort wurde es Rang 13, nicht zuletzt, weil er verletzungsbedingt Teile der Saison verpasste. Finsterbusch spielt vielmehr auf die Rennen in Salzburg an, wo er zweimal Fünfter wurde. Zuvor vertrat ihn Julian Puffe, der nun als sein fester Teamkollege das Jahr 2022 bestreitet.

Mehr zum Sport

Der jetzt folgende Gang zum Lausitzring ist übrigens der zweite binnen einer Woche. Denn am vergangenen Wochenende testete das Team genau dort ein letztes Mal. Und Finsterbusch platzte gleich in der ersten Runde der Motor, den neuen musste er danach zwei Stunden lang einfahren. So blieb nur der Sonntag für aussagekräftige Runden. „Das neue Fahrwerk hat mich positiv überrascht. Dafür haben wir Probleme mit der Bremsstabilität, das macht es schwierig, das richtige Limit zu finden“, berichtet Finsterbusch.

Schwierige Phase für die Zukunft im Sport

Fast wäre es nicht einmal zu diesen Testfahrten gekommen. Teammanager Karsten Wolf zweifelte in den vergangenen Monaten durchaus an der Zukunft im Motorsport. Corona-Winter, Krieg in der Ukraine, ausufernde Preise und große Probleme bei den Lieferketten bereiteten ihm Sorge. Doch schließlich habe es keine Alternative gegeben. „Zudem haben wir nach Jahren mit leeren Tribünen die Chance, vielen Menschen Freude, Spaß und Entspannung zu bieten. Deshalb machen wir weiter“, so Wolf gegenüber dem Internetportal idm.de.

Nun folgt also die Fortsetzung auf der Lausitzring-Piste. Am Freitag ab 10.55 Uhr beginnt das erste Freie Training des neuen Rennjahres, am Sonnabend folgen die beiden Qualifikations-Durchgänge, ehe am Sonntag die ersten beiden Läufe anstehen (11.20 Uhr und 15 Uhr).