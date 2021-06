Videoschalte mit Angela Merkel - Toni Kroos: Das habe ich die Kanzlerin gefragt

Ein lockerer Plausch mit Kanzlerin Angela Merkel, den würden viele Deutsche gerne halten. Die DFB-Nationalspieler hatten am Donnerstagabend die Gelegenheit dazu, Merkel war per Videochat im Base Camp in Herzogenaurach zugeschaltet. "Ich bin immer beeindruckt von ihr, auch als ich sie noch nicht kannte. Schade, dass es diesmal nur per Videochat ging und es das letzte Mal war, dass man sie als Kanzlerin sprechen durfte", sagte Nationalspieler Toni Kroos. "Ich kann nur sagen, dass es immer sehr angenehm mit ihr ist."

Das kann das DFB-Team in der Hammergruppe mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gut gebrauchen. "Der größte Gegner, das ist die gesamte Gruppe", sagte Kroos. Die zu überstehen, wäre "ein Statement." Zum Auftaktspiel muss das DFB-Team am Dienstag (21 Uhr/ZDF) in München gegen Frankreich ran. "Sie sind nochmal stärker geworden. Aber für uns ist es gar nicht so wichtig, wer jetzt Favorit ist und wer nicht", sagte Kroos. "Wir müssen uns nicht verstecken vor Frankreich. Beide Kader sind sehr stark." Was dem Real-Star Mut macht ist die bisherige Vorbereitung. "Wir haben schon gut gearbeitet und einige Schritte nach vorne gemacht", so der Mittelfeldstratege. "Die wichtigsten Dinge sollten am Dienstag funktionieren. Das Spiel ist kein Spiel, um reinzukommen." Merkel wird es verfolgen.